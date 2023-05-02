Бородулин Миней Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бородулин
- Имя
- Миней
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 54
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 20684. БОРОДУЛИНЪ, МИНЕЙ МИХАЙЛОВЪ. Мщ. изъ сс.-пос. г. Тюкалинска, 46 л., рд. въ д. Малѣевой, Чадовск. в., Александров. у.;—Тобольск. О. С., 4 п. 134, 135, 149 и 1 ч. 294 У. и 12, 169 и 170М., по сов. съ приг. М. С. 3 уч. Тюкалин. у. отъ 16 Февр. 908 г., арест. отд. 1 г. Исп. 22 Нояб. 908. 904 95222 172 М. | 97 82133 1655 У. | 902 72688 296 У. | 62 78578 172 М.
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