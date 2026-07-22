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Невойт Потап Федоров

Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Невойт
Имя
Потап
Отчество
Федоров
Библиографическая ссылка
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Оригинальная запись
90271. НЕВОЙТ, ПОТАП ФЕДОРОВЪ. К. Остерск. у., Жукинск. щ с. Чернина, 47 л., — У. Чл. О. С., по Остерск. у., 12, 13, 169 и 1 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 28 Мая 908.
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