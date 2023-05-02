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Кувычкина Агриппина Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кувычкина
Имя
Агриппина
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
05 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7203. КУВЫЧКИНА АГРИППИНА ВАСИЛЬЕВНА, 33 л., Суздальск. у., Яневск. в. и с. Н. С. 2 уч. г. Н.-Новгорода. Ст. 140, лиш. св. 1½ г. Исп. 5 апр. 923.

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