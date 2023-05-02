Кожевников Николай Евфимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кожевников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Евфимович
- Дата исполнения приговора
- 29 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15836. КОЖЕВНИКОВ, НИКОЛАЙ ЕВФИМОВИЧ, 47 л. Гр. Мало-Вишерск. у., Баевск. в., д. Острово; — Н. С. Выборск. р. 3 отд. г. Петрограда. Мошеннич., лиш. св. 10 л., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 29 нояб. 920.
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