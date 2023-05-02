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Щилин Осип Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Щилин
Имя
Осип
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
09 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 373
Источник
Скан
Оригинальная запись
13773. Щилин Осип Григорьевич, 21 г., Архангельск. г., Шенкурск. у., Шеговарск. в., д. Хаустовской. Архангельск. Г. С. Ст. 142, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 9 дек. 926.

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