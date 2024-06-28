Васильев Елисей Акакиев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильев
- Имя
- Елисей
- Отчество
- Акакиев
- Дата исполнения приговора
- 06 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45661. ВАСИЛЬЕВЪ, ЕЛИСѢЙ (АЛЕКСѢЙ) Акакіевъ (Аркадьевъ). Лиш. ос. пр., зап. ряд. изъ к. Курск. у., Троицк. в., д. Шеховцовой, 23 л.; — Курск. О. С. (въ 6 р., 1 р. Воен. С.), 2 ч. 1655 и 2 п. 1659 У., арест. отд. 3 г. Исп. 6 Апр. 905 | 902 1277 169 М. | 99 65313 169 М. | 900 38328 170 М. | 93 583 169 М.
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