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Васильев Елисей Акакиев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Васильев
Имя
Елисей
Отчество
Акакиев
Дата исполнения приговора
06 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
45661. ВАСИЛЬЕВЪ, ЕЛИСѢЙ (АЛЕКСѢЙ) Акакіевъ (Аркадьевъ). Лиш. ос. пр., зап. ряд. изъ к. Курск. у., Троицк. в., д. Шеховцовой, 23 л.; — Курск. О. С. (въ 6 р., 1 р. Воен. С.), 2 ч. 1655 и 2 п. 1659 У., арест. отд. 3 г. Исп. 6 Апр. 905 | 902 1277 169 М. | 99 65313 169 М. | 900 38328 170 М. | 93 583 169 М.

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