Диденко Афанасия Евдокимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Диденко
- Имя
- Афанасия
- Отчество
- Евдокимова
- Дата исполнения приговора
- 09 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46500. ДИДЕНКО, АФАНАСІЯ ЕВДОКИмова. Жн. к. Купян. у., Ольшанск. в., д. Манькова, 55 л., рд. Донецк. окр., Еланской ст., въ тут. Боковѣ; — Новочеркасск. О. С., 134, 135 и 1668 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос, пр., тюр. 5 м. и 10 дн. Исп. 9 Іюня 905.
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