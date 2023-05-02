Бутенко Федор Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бутенко
- Имя
- Федор
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 16 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 49
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130469. БУТЕНКО, ФЕДОРЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Кролевецк. у., Чеплеевск. в., с. Лучниковъ, 39 л.; — Нѣжин. О. С., 12, 13, 170¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 3 м. Исп. 16 Сент. 909.
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