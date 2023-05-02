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Чеусова Марья Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чеусова
Имя
Марья
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
28 апрель 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 250
Источник
Скан
Оригинальная запись
8020. ЧЕУСОВА, МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 31 г., Гр. Устьсысольск. у., Шешкинск. в., д. Вильгородок,; Н. С. 2 уч. Устьсысольск. у., Мошеннич., лиш. св. 6 м., от нак. освоб. согласно пост. Н. С. 2 уч. 28 апр. 919.

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