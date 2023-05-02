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Кузнецов Петр Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Петр
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
7356. КУЗНЕЦОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Рубцовск. у., Митрофановск. в., с. Елызавки. Н С. 6 уч. Рубцовск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1½ г. Исп. 15 ноября 923.

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