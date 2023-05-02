Харчевников Семен Акимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харчевников
- Имя
- Семен
- Отчество
- Акимов
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 433
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140751. ХАРЧЕВНИКОВЪ, СЕМЕНЪ АКИМОВЪ. К. Наровчат. у., Зубовск. в., с. Дурнова, 37 л.; — Г. С. 3 уч. г. Царицына 6 Окт. 909, 169 и 8 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 19 Окт. 909. | 21 Янв. 907 г. У. Чл. О. С. по Царицын. у., 170¹ М. — тюр. 8 м.
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