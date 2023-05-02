Охотников Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОхотников Василий Иванович

Охотников Василий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Охотников
Имя
Василий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7317. ОХОТНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 21 г., Бежецк. у., Рогачевск. в. В. Т. при 48 стр. див. Московск. окр. Ст. 206 ч. 1, лиш. св. 1 г. Исп. 8 авг. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.