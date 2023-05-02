Шакирьянов Капаорий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шакирьянов
- Имя
- Капаорий
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 358
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11874. ШАКИРЬЯНОВ, КАПАОРИЙ, 41 г. Гр. Бирск. у., Кузговск. в., с. Н.-Кавановой; — Н. С. 6 уч. Бирск. у. Спекуляц., пр. р. 3 Г. Исп. 1 окт. 920.
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