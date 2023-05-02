Безсчастнов Яков Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Безсчастнов
- Имя
- Яков
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 19 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 32
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45179. БЕЗСЧАСТНОВЪ, ЯКОВЪ АЛЕКСѢевъ. Мщ. г. Царицына, 43 л., рд. въ с. Персидской-Ольховке, Ольховск. в., Царицын. у.; — Г. С. 2 уч. г. Царицына (въ 6 р.), 169 М. и Выс. маниф. 904 г., тюр. 4 м. Исп. 19 Мая 905. | 903 662 169 М. | 88 86929 169 М. | 99 52281 169 М. | 86 46810 1647 У. | 97 81484 1642 У.
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