Даниленко Иван Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Даниленко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 107
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3710. ДАНИЛЕНКО ИВАН ИВАНОВИЧ, 32 л., Славгородск. у., Веселовск. в. и с. Ст. ст. 73, 106, 108, 109, 157, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 2 марта 923.
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