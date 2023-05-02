Тупалов Никифорь Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тупалов
- Имя
- Никифорь
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 28 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 472
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154732. ТУПАЛОВЪ, НИКифорь НИкифоровъ (Никаноровъ) (онъ же Тупало). Сс.-каторж. изъ к. Благодарнен. у., в. и с. Петровскаго, 30 л.; — Иркутск. О. С. 24 Авг. 909, 9, 115 и 3 ч. 309 У. и § І ст. 438 У. о сс., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 905 г. № 36180, постановл. по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. №№ 91722 и 64385 и 900 Г. № 210064, один. заключ. на 50 дн. съ продолж. Каторж. раб. 15 л. и содерж. въ отрядѣ испыт. 8 м. Исп. 28 Нояб. 909. | 98 73629 229 У.
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