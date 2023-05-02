Бадер Александр Августов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бадер
- Имя
- Александр
- Отчество
- Августов
- Дата исполнения приговора
- 13 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100725. БАДЕРЪ, АЛЕКСАНДРЪ (ОСИПЪ и Вильгельмъ) Августовъ, 28 л. Герм.-подд., рл. въ г. Вильнѣ; — СПБ. О. С., 10 Іюня 911, 16¹, 169, 170, 171 и 172 М. (покуш.), тюр. 6 м., съ зач. 4 м. и 9 дн. предв. заключ. Исп. 13 Іюля 911. | 909 87411 169 М. | 903 68019 271 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. 38002. | 902 72287 169 М. | 902 533 169 М.
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