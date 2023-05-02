Иванов Георгий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46980. ИВАНОВЪ, ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ. К. Городокск. у., Поташенск. в., с. Большого Прудка, 18 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 11, 169 и 172 М., тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 28 Апр. 905.
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