Иванов Георгий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Георгий Иванов

Иванов Георгий Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Георгий
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
28 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 98
Источник
Скан
Оригинальная запись
46980. ИВАНОВЪ, ГЕОРГІЙ ИВАНОВЪ. К. Городокск. у., Поташенск. в., с. Большого Прудка, 18 л., рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 11, 169 и 172 М., тюр. 1 м. и 2 н. Исп. 28 Апр. 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close