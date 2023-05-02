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Селакова Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Селакова
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 227
Источник
Скан
Оригинальная запись
28577. СЕЛАКОВА, АННА ИВАНОВНА, 38 л. Гр. Владимирск. у., Давыдовск. в., д. Карякиной; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Мариинск. отд. г. Москвы. Нанес. ожогов, лиш. св. 2 г. условно.

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