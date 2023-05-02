Зверева Гликерия Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зверева
- Имя
- Гликерия
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 18 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 129
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33742. ЗВѢРЕВА, ГЛИКЕРІЯ ИВАНОВА. Сс.-посел. Иркут. у., Кундск. в., 53 л., рд. въ Тамбов. г.; — Читин. О. С. (въ 3 р.), 134, 135 и 2 ч. 1484 У. и посл. ч. § Ѵ 438 У. о сс., во врем. раб. на зав. 3 г. Исп. 18 Авг. 907.
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