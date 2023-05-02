Бергштейн Александр Мадисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бергштейн
- Имя
- Александр
- Отчество
- Мадисов
- Дата исполнения приговора
- 07 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100863. БЕРГШТЕЙНЪ, АЛЕКСАНДРЪ Мадисовъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Везенбергск. у., Эрраск. в., рд. Ямбургск. у., въ г. Нарвѣ; — Ревельск. О. С., 27 Мая 911, 132¹ и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г., съ зач. 5 м. и 20 дн. предв. заключ. Исп. 7 Іюля 911. | 906 41295 1642 У. | 96 27894 1647 У. | 902 758 2 ч. 1655 У. | 98 77820 169 М. | 98 67572 1647 У.
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