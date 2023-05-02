Корчемный Алексей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корчемный
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 32589. КОРЧЕМНЫЙ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕевъ. Мщ. пос. и гм. Замбровъ, Ломжинск. у., 23 л.; — Ломжин. О. С. (въ 8 р.), 134, 135, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 4 Марта 905. | 903 70798 269 У. | 98 7538 1655 У. | 902 107909 1655 У. | 96 42078 170 М. | 901 41888 1655 У. | 93 57359 1647 У. | 900 3429 1655 У.
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