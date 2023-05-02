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Кудашкин Кузьма Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудашкин
Имя
Кузьма
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
7211. КУДАШКИН КУЗЬМА ПАВЛОВИЧ, 39 л., Бугурусланск. у, Толкаевск. в. Н. С. 9 р. Томск. у. Ст. 140а, лиш. св. 4 г. Исп. 31 авг. 923.

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