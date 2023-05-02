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Серпуховитин Иван Тихонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серпуховитин
Имя
Иван
Отчество
Тихонович
Дата исполнения приговора
25 апрель 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
10599. СЕРПУХОВИТИН ИВАН ТИХОНОВИЧ, 21 г., Старооскольск. у., Казацк. в., д. Ездецкой. Воронежск. Губсуд. Ст. 180 п. «б», «е», лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 25/ІѴ — 24.

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