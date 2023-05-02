Петров Василий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Петров
- Имя
- Василий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 24 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 215
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7597. ПЕТРОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 40 л., Валдайск. у , Едровск. в., д. Жары. В Т. Триб. б. Петроградск. окр. пут. сооб. Ст. 180-а, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 3 г. Исп. 24 сент. 923.
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