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Чигаров Яков Евдокимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чигаров
Имя
Яков
Отчество
Евдокимович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
Источник
Скан
Оригинальная запись
8024. ЧИГАРОВ, ЯКОВ ЕВДОКИМОВИЧ, 68 л. Гр. Красноярск. у., Тенягинск. в.; - Астраханск. Ревтриб. Агитац. против Сов. власти, лиш. св. 3 г. условно.

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