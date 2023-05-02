Замяткин Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамяткин Павел Иванович

Замяткин Павел Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Замяткин
Имя
Павел
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
14 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
Источник
Скан
Оригинальная запись
4847. ЗАМЯТКИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, 50 л., Кинешемск. у., Тезинск. в., д. Бисерихи. Н. С. 6 уч. Кинешемск. у. Ст. ст. 140, 180, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. Исп. 14 ноября 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.