Соколов Арсений Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соколов
- Имя
- Арсений
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 10 апрель 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 280
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45308. СОКОЛОВЪ, АРСЕНІЙ МИХАЙловъ (онъ же Леоновъ). Мщ. г. Перемышля, 24 л., рд. въ Богородск. у.; — Калуж. О. С., 152 и 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг. З. Н. 4 уч. Богородск. у., отъ 11 Марта 906 г. и Рязан. О. С., отъ 18 Янв. 907 г., арест. отд. 1½ г. Исп. 10 Апр. 907. | 904 62619 170 М. Симъ приг. поглощ. приг., напеч. въ 904 г. № 75252. | 901 56936 174 М.
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