Голтуховская Елена Константиновна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голтуховская
- Имя
- Елена
- Отчество
- Константиновна
- Дата исполнения приговора
- 23 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14186. ГОЛТУХОВСКАЯ, ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВНА, 24 л. Гр. г. Владимира; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Должн. прест., пр. р. 2 г., с зач. 2 м. и 12 д. пр. з. Исп. 23 авг. 920.
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