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Сергиенко Григорий Прокопьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сергиенко
Имя
Григорий
Отчество
Прокопьевич
Дата исполнения приговора
20 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 254
Источник
Скан
Оригинальная запись
8993. СЕРГИЕНКО ГРИГОРИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, 26 л., Омск. у., Крупянск. в. д. Максимовки. Н. С. 6 уч. Омск. у. Ст. 180, лиш. св. 2 г. Исп. 20 июля 923.

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