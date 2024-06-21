Баланец Никита Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаланец Никита Антонов

Баланец Никита Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баланец
Имя
Никита
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
15 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
Источник
Скан
Оригинальная запись
129809. БАЛАНЕЦЪ, НИКИТА АНТОновъ (онъ же Баланъ). К. Таращанск. у., Кривецк. в., д. Лихачихи, 33 л.; — М. С. 2 уч. Таращниск. окр. 15 Сент. 909, 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Сент. 909. | 908 30856 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close