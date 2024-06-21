Баланец Никита Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баланец
- Имя
- Никита
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 15 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 25
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129809. БАЛАНЕЦЪ, НИКИТА АНТОновъ (онъ же Баланъ). К. Таращанск. у., Кривецк. в., д. Лихачихи, 33 л.; — М. С. 2 уч. Таращниск. окр. 15 Сент. 909, 170 М., тюр. 6 м. Исп. 15 Сент. 909. | 908 30856 169 М.
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