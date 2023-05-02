Засыпкин Иван Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Засыпкин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1928
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 139
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4867. ЗАСЫПКИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 21 г., Лукояновск. у., Починковск. в., с. Янкин Стан. Н. С. 5 уч. Лукояновск. у. Ст. 205а, лиш. св. 1½ г. Исп. 25 апр. 928.
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