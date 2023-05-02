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Красноперов Яков Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красноперов
Имя
Яков
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
14 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
Источник
Скан
Оригинальная запись
6992. КРАСНОПЕРОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, 20 л., Сарапульск. у., Мостовинск. р. с. Кибаева, Н. С. 1 уч. Аврызск. к., Ст. 180, лиш. св. 2 г., Исп. 14 апр. 923.

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