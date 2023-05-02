Зайцев Ефим Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зайцев
- Имя
- Ефим
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 21 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15095. ЗАЙЦЕВ, ЕФИМ ПЕТРОВИЧ, 22 л. Гр. Вышневолоцк. у., Парьевск. в.; — Н. С. Сокольническ. р. 2 дежур. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 21 дек. 920. | 915 30748 1651 У. | 913 167316 1651 У.
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