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Реутов Федор Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Реутов
Имя
Федор
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 298
Источник
Скан
Оригинальная запись
11041. Реутов Федор Алексеевич, 36 л., Бийск. окр., Солтонск. р. и с. Н. С. раз. кам. побор. с. хулиг. Бийск. окр. Ст. 176, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 25 нояб. 926.

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