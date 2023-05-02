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Баранов Иван Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Иван
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
476. БАРАНОВ, ИВАН ИВАНОВИЧ, 33 л. Гр. Спасск. у., в. и с. Виндрей; — Н. С. 7 уч. Спасск. у. Растрата, лиш. св. 6 м. Исп. 16 окт. 919.

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