Левончук Мирон Антовов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Левончук
- Имя
- Мирон
- Отчество
- Антовов
- Дата исполнения приговора
- 28 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95820. ЛЕВОНЧУКЪ, МИРОНЪ АНТОвовъ, 33 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Суражск. у., Заборск. в., с. Важнабки; — Лубен. О. С., 16 Мая 911, 13 и 2 ч. ч. 1654¹ У., арест. отд. 4 г. Исп. 28 Іюня 911. | 904 99079 1651 У. | 902 65895 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 46010. | 99 48707 1647 У. | 97 36685 170 М. | 98 44182 170 М. | 95 64550 170 М.
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