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Дятлов Петр Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дятлов
Имя
Петр
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
17 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
Источник
Скан
Оригинальная запись
46634. ДЯТЛОВЪ, ПЕТРЪ НИКИТИНЪ. К. Бійск. у., Сростинск. в., с. Усятскаго, 18 л.; — М. С. 2 уч. Бійск. у., 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 17 Мая 905.

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