Дятлов Петр Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дятлов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 17 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46634. ДЯТЛОВЪ, ПЕТРЪ НИКИТИНЪ. К. Бійск. у., Сростинск. в., с. Усятскаго, 18 л.; — М. С. 2 уч. Бійск. у., 2 п. 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 17 Мая 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.