Андрианов Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрианов Александр Дмитриевич

Андрианов Александр Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андрианов
Имя
Александр
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
30 март 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 22
Источник
Скан
Оригинальная запись
728. Андрианов Александр Дмитриевич, 33 л., Даниловск. у., Хашезовск. в., д. Вологдино. Лениградск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180 п. "б", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 30 мар. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close