Семенова Антонина Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Семенова
- Имя
- Антонина
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 228
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28628. СЕМЕНОВА, АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА, 19 л. Гр. Вытегорск. у., Коштугск. в., д. Копраново; — Н. С. Петергофско-Нарвск. р. 1 отд. г. Петрограда. Хищение, лиш. св. ½ г. Исп. 28 сент. 920.
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