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Малышенко Яков Мартынович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Малышенко
Имя
Яков
Отчество
Мартынович
Дата исполнения приговора
16 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 246
Источник
Скан
Оригинальная запись
8675. МАЛЫШЕНКО ЯКОВ МАРТЫНОВИЧ, 35 л., Черниговск. г. Шостнск. у., Локотск. в., с. Макова. В. Т. Триб. Западн. окр. Ст. 180 п. «ж», пор. пр. 1 г. Исп. 16 марта 923.

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