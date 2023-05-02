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Елькин Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Елькин
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
__ июль 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
4380. ЕЛЬКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 17 л., г. Усть-Сысольска. Н. С. 7 уч. Пермск. у. Ст. 180, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1 г. Осуждал. скрылся. Осужд. в июле 922.

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