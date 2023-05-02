Елькин Николай Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Елькин
- Имя
- Николай
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- __ июль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 126
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4380. ЕЛЬКИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 17 л., г. Усть-Сысольска. Н. С. 7 уч. Пермск. у. Ст. 180, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1 г. Осуждал. скрылся. Осужд. в июле 922.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.