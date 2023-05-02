Белошкура Дмитрий Платонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Белошкура
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Платонов
- Дата исполнения приговора
- 20 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45581. БѢЛОШКУРА, ДМИТРІЙ ПЛАтоновъ. К. Уманск. у., Мапьковск. в., с. Кищинцевъ, 18 л.; — Уманск. О. С., 134, 135, 140, 148, 13 и 1 ч. 1647 У., тюр. 1 г. Исп. 20 Іюня 905.
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