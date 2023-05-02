Горячих Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горячих
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 10 март 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 47
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 1768. Горячих Александр Николаевич, 41 г., Тифлисск. г. Н. С. 3 р. Свердловск. окр. Ст. 91, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 10/ІІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 2 р. г. Свердловска, вст. в зак. силу 27/ІѴ—26.
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