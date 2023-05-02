Алликсон Герман Гансов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алликсон
- Имя
- Герман
- Отчество
- Гансов
- Дата исполнения приговора
- 08 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 10
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 100491. АЛЛИКСОНЪ, ГЕРМАНЪ ГАНсовъ (онъ же Алликсо), 20 л. К. Ревельск. у., Николаевск. в., рд. т. же у., Гаркск. в., въ д. Кадака; — Ревельск. О. С., 3 Мая 911, 140, 2 ч. 1655 У., тюр. 1½ г. Исп. 8 Іюня 911. | 910 97291 1654 У. | 909 120898 1648 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 Г. № 546. | 908 118768 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 44416.
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