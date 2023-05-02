Гринчук Зиновий Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГринчук Зиновий Михайлов

Гринчук Зиновий Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гринчук
Имя
Зиновий
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
08 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
46290. ГРИНЧУКЪ, ЗИНОВІЙ МИХАЙловъ (онъ же Гринько). К. Литин. у., Хмѣльникск. в., д. Широкой Гребли, 45 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135, 152, 1489 и 2 ч. 1490 У., по сов. съ приг. Литинск. С. М. С. отъ 9 Окт. 903 г. и М. С. 4 уч. Литин. окр. отъ 13 Окт. 903 г., каторж. раб. 4 г. Исп. 8 Мая 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close