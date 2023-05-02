Гринчук Зиновий Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гринчук
- Имя
- Зиновий
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 08 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 72
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46290. ГРИНЧУКЪ, ЗИНОВІЙ МИХАЙловъ (онъ же Гринько). К. Литин. у., Хмѣльникск. в., д. Широкой Гребли, 45 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135, 152, 1489 и 2 ч. 1490 У., по сов. съ приг. Литинск. С. М. С. отъ 9 Окт. 903 г. и М. С. 4 уч. Литин. окр. отъ 13 Окт. 903 г., каторж. раб. 4 г. Исп. 8 Мая 905.
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