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Григоров Филипп Кузьмич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григоров
Имя
Филипп
Отчество
Кузьмич
Дата исполнения приговора
30 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1843. Григоров Филипп Кузьмич, 38 л., Омск. окр., Москаленск. р., д. Лузиной. Сибирск. Крайсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 6 л., П. в. з. с. 30/ѴІ—26.

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