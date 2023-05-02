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Рузицкий Иннокентий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рузицкий
Имя
Иннокентий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8401. РУЗИЦКИЙ ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ, 24 л., Балаганск. у., Устъ-Удинск. в., с. Нижне-Острожного. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 66, 76 ч. 2, лиш. св. 10 л. Исп. 31 дек. 923.

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