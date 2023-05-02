Васильева Екатерина Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Васильева
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13735. ВАСИЛЬЕВА, ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, 31 г. Гр. Бельск. у., В.-Малышинск. в., с. Волкова; — Н. С. 3 уч. Бельск. у. Кража, лиш. св. 4 г., по амн. нак. сокр. ½. Исп. 17 марта 920.
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