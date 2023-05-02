Ройзен Самуил Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ройзен
- Имя
- Самуил
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 11 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 216
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 28211. РОЙЗЕН, САМУИЛ ЕФИМОВИЧ, 28 л. Гр. г. Проскурова; — Н. С. Мясницк. уч. г. Москвы. Незак. торг., пр. р. 6 м. и штр. 50 тыс. р. Исп. 11 июня 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.